Sparar ekki stóru orðin um Trump – „Óhæfur sem forseti“

Þann 6. janúar á síðasta ári átti þáverandi varaforseti, í samræmi við stjórnarskránna, að staðfesta úrslit kosninganna á þingi. Áður höfðu Trump og lögmaður hans, John C. Eastman, reynt að sannfæra Pence um að stöðva staðfestinguna til að Trump gæti haldið völdum en hann gat ekki, og getur ekki enn, sætt sig við að Joe Biden hefði sigrað hann örugglega í forsetakosningunum. En Pence vildi ekki taka þátt í þessu en margir hafa lýst þessu sem hreinni tilraun til valdaráns.

„Ef varaforsetinn hafði „alls ekki rétt til“ að breyta niðurstöðum forsetakosninganna í öldungadeildinni, þrátt fyrir svindl og fleira, af hverju eru Demókratar og einstakir Repúblikanar, eins og Susan Collins, nú að reyna í örvæntingu að setja lög sem heimila varaforsetanum ekki að breyta niðurstöðum kosninga? Það segir okkur að Mike Pence gat breytt niðurstöðunni og nú vilja þau fella þennan rétt niður,“ sagði Trump við stuðingsfólk sitt að sögn The Washington Post.

Hann bætti síðan við: „Því miður beitti hann ekki þessum völdum sínum. Hann hefði getað breytt niðurstöðu kosninganna!“

Ummæli hans koma í kjölfar frétta um að á þingi er nú verið að ræða breytingar á kosningalögunum til að gera það alveg skýrt að hlutverk varaforsetans við staðfestingu kosningaúrslita sé aðeins formlegt, hann hafi engin völd til að hrófla við niðurstöðunni.

Ummæli Trump vöktu athygli og margir hafa tjáð sig um þau. Til dæmis skrifaði lögmaðurinn George Conway á Twitter: „Sannleikurinn er að kosningalögin frá 1887 eru skýr um að hlutverk varaforsetans sé bara að opna umslögin. En stundum þurfum við að gera lögin skýrari til að meira að segja treglæsir siðblindingjar skilji þau.“

The answer is: The Twelfth Amendment and the Electoral Count Act of 1887 already make it entirely clear that the Vice President merely opens the envelopes. But sometimes we want to make laws even clearer so that even semiliterate psychopaths have a chance at understanding them. https://t.co/MZojqccN5G

— George Conway (@gtconway3d) January 31, 2022