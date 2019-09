Khloé Kardashian fyrirgefur framhjáhaldið: „Ég er ekki langrækin“

Khloé Kardashian segist hafa fyrirgefið fyrrverandi kærasta sínum Tristan Thompson fyrir að hafa haldið framhjá henni. Fyrst þegar upp um Tristan komst fannst henni samt erfitt að deila barnauppeldi með honum. Þetta kom fram í hlaðvarpi Ryan Seacrests ;On air with Ryan Seacrest.

„Ég er ekki langrækin manneskja. Ef ég væri það þá myndi það bara bitna á sjálfri mér. Þessi kafli er bara búinn í mínu lífi. Ég vil að allir haldi bara áfram með lífið sitt og finni hamingju og velgengni. Ég vil að við verðum betri manneskjur með hverjum deginum.“

Khloé segist vita vel að fólk er mannlegt og allir geri mistök. „Það er hins vegar hvernig þú tekst á við mistökin sem skiptir máli og ég tel að afsökunarbeiðnin þurfi að vera alveg jafn umfangsmikil og sú óvirðing sem mér var sýnd. “

Tristan og Kloé hættu saman eftir að upp komst um framhjáhaldið en þau deila þó forræði yfir eins árs dóttur sinni True.

„Afmæli True var bara örfáum vikum eftir að þetta gerðist. Svo þá var allt enn frekar nýtt og sárt, og þetta var mjög erfitt. Þú getur séð það í fyrsta þættinum [raunveruleikaþátturinn Keeping up with the Kardashians], hvernig ég náði mér það mikið á strik að ég gat boðið Tristan í afmælið hennar. Ég vildi svo mikið að báðir foreldrar hennar væru á staðnum . Allir í fjölskyldunni minni eru líka að ganga í gegnum þessi sambandsslit með mér svo ég vissi að fjölskyldan mín yrði öll á nálum, en ég vildi gera það sem var best fyrir True.“