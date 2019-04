Dómarinn fékk ekki að sjá þetta sjónarhorn: Augljóst að boltinn fór í höndina

Manchester City er úr leik í Meistaradeild Evrópu eftir leik við Tottenham á Etihad vellinum í gær. Um var að ræða síðari leik liðanna í 8-liða úrslitum en Tottenham vann fyrri viðureignina 1-0 í London.

Leikur gærkvöldsins var ótrúlega fjörugur og lauk með 4-3 sigri City sem var því miður ekki nóg fyrir þá bláklæddu. Einvígið endaði með 4-4 jafntefli en Tottenham skoraði fleiri mörk á útivelli og fer áfram í undanúrslitin.

City skoraði fimmta mark sitt á 93. mínútu leiksins en það var dæmt af vegna rangstöðu eftir að dómarinn hafði notast við myndbandstæknina VAR.

VAR kom mikið við sögu í leiknum og þá sérstaklega í þriðja marki Tottenham. Fernando Llorente en dómarinn íhugaði að dæma markið af, talið var að knötturinn hefði farið í hönd hans.

Dómarinn skoðaði atvikið vel á myndbandi en lét það svo standa, dómarinn virðist hins vegar ekki hafa fengið besta sjónarhornið. Þar sést að boltinn fer í hönd Llorente.

Atvikið má sjá hér að neðan.

VAR will never be successful if idiots are using it.

The best replay that shows the ball hitting Llorente's arm, wasn't even shown to the referee.#MCITOT #UCL pic.twitter.com/f4RlQDR6lf

— Atishay Agarwal (@Atishay_Agarwal) April 17, 2019