Stuðningsmaður Forest lést eftir að hafa ferðast til Portúgal á leik

Stuðningsmaður Nottingham Forest lést eftir leik liðsins gegn FC Porto í Evrópudeildinni á fimmtudagskvöld.
Leikurinn fór fram á Estadio do Dragao í Porto, þar sem lið Vitor Pereira mætti portúgalska stórliðinu. Samkvæmt erlendum miðlum var um að ræða 84 ára gamlan enskan karlmann.
Tilkynning barst neyðarþjónustu skömmu eftir miðnætti og var reynt að endurlífga manninn á staðnum, í miðborg Porto, en án árangurs. Hann var síðar úrskurðaður látinn.
Talið er að maðurinn hafi látist af náttúrulegum orsökum og ekkert bendir til saknæms athæfis. Lík hans var flutt af slökkviliði Porto á réttarmeinafræðistofnun þar sem krufning mun fara fram. Þá verða bresk yfirvöld einnig upplýst um málið.
Á vellinum lauk leiknum með 1-1 jafntefli og tekur Nottingham Forest það úrslit með sér heim til Englands fyrir síðari leik liðanna á City Ground.
Atvikið hefur varpað skugga á annars mikilvægan Evrópuleik liðsins.