Föstudagur 10.apríl 2026

Stuðningsmaður Forest lést eftir að hafa ferðast til Portúgal á leik

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 10. apríl 2026 13:00

Stuðningsmaður Nottingham Forest lést eftir leik liðsins gegn FC Porto í Evrópudeildinni á fimmtudagskvöld.

Leikurinn fór fram á Estadio do Dragao í Porto, þar sem lið Vitor Pereira mætti portúgalska stórliðinu. Samkvæmt erlendum miðlum var um að ræða 84 ára gamlan enskan karlmann.

Tilkynning barst neyðarþjónustu skömmu eftir miðnætti og var reynt að endurlífga manninn á staðnum, í miðborg Porto, en án árangurs. Hann var síðar úrskurðaður látinn.

Talið er að maðurinn hafi látist af náttúrulegum orsökum og ekkert bendir til saknæms athæfis. Lík hans var flutt af slökkviliði Porto á réttarmeinafræðistofnun þar sem krufning mun fara fram. Þá verða bresk yfirvöld einnig upplýst um málið.

Á vellinum lauk leiknum með 1-1 jafntefli og tekur Nottingham Forest það úrslit með sér heim til Englands fyrir síðari leik liðanna á City Ground.

Atvikið hefur varpað skugga á annars mikilvægan Evrópuleik liðsins.

433Sport
Rétt í þessu
Stuðningsmaður Forest lést eftir að hafa ferðast til Portúgal á leik
433Sport
Fyrir 22 mínútum
Tumi Fannar frá Breiðablik í Árbæinn
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Sögusagnir um agabann eftir að hann fór að sænga hjá dóttur yfirmanns
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Bruno fer yfir þá hluti sem Carrick hefur breytt
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Jónas Guðni í stórt starf í Keflavík
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Arne Slot segist finna fyrir miklum stuðningi í starfi
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Fréttirnar um Gylfa ekki réttar – Á að geta byrjað fyrir Víking í kvöld
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Tölvupóstur yfirmanns lekur út – „Tak fyrir þennan fallega póst, hoppaðu nú upp í rassgatið á þér“

Mest lesið

Sakar mæðgur um að hafa birt dánartilkynningu um sig í Morgunblaðinu
Meinaður aðgangur að minnisblöðum Bjarna og Þorgerðar Katrínar
Elías Georgsson sakfelldur fyrir ofbeldi gegn 12 ára dreng
Stjúpinn frá helvíti – Dómurinn birtur
Margir minnast Björgvins – „Ég er algjörlega miður mín“

Nýlegt

Maðurinn sem stunginn var við Nettó í Mjódd sakfelldur – Sagðist hafa verið fullur og hræddur
Sigurður búinn að borga í 40 ár en skuldar enn – „Ég er orðinn leiður á þessu rugli”
Lætur höfunda áramótaskaupsins heyra það í opnu bréfi til borgarstjóra – „Ég gleymi aldrei deginum þegar þú komst til okkar á kaffistofu Samhjálpar“
Setur allt á hliðina með myndum af sér nánast naktri
Tölvupóstur yfirmanns lekur út – „Tak fyrir þennan fallega póst, hoppaðu nú upp í rassgatið á þér“
Útgerðarfyrirtæki mátti draga ferðir á vígsluathafnir skipa frá skatti en ekki kaup á æfingahjóli fyrir áhöfn
Þrjú ensk stórlið og PSG á eftir 100 milljón punda manninum
Ekki í fyrsta sinn sem mistök eiga sér stað við birtingu andlátstilkynninga
Vonar að United eyði miklum fjármunum í leikmenn í sumar
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Lést þegar hann fór út að hlaupa að morgni
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum

Telur dómara reyna allt til þess að Ronaldo verði meistari

Telur dómara reyna allt til þess að Ronaldo verði meistari
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Enska stórliðið horfir til Barcelona – Umboðsmaðurinn vinnur í því að koma honum burt
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Segir að skálað hafi verið í Fossvoginum yfir þessari umdeildu ákvörðun í Kópavogi í vetur
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Henry yfirgaf settið í beinni útsendingu

Henry yfirgaf settið í beinni útsendingu
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Vilja ekki hleypa honum til Manchester

Vilja ekki hleypa honum til Manchester
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Æfing Stelpnanna okkar á morgun opin öllum
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Er að skrifa undir nýjan samning

Er að skrifa undir nýjan samning
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Svona fengi England ellefu Evrópusæti á næstu leiktíð
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Ensku liðin í flottum málum – Albert og félagar í brekku
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Kristján Óli gat ekki haft eftir söngva fólks í Fossvoginum um sig – „Þetta var ekki fallegt“

Kristján Óli gat ekki haft eftir söngva fólks í Fossvoginum um sig – „Þetta var ekki fallegt“
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Hemmi Hreiðars bjartsýnn en raunsær – „Deildin er sterkari en nokkru sinni áður“

Hemmi Hreiðars bjartsýnn en raunsær – „Deildin er sterkari en nokkru sinni áður“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Ætla ekki að borga verðið sem samið var um – Vilja lækka það hressilega
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Katla dvaldi á spítala í viku – „Þetta voru bólgur og sýking í nýra, ekki næs“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Endurhleður Instagram-síðu Audda Blö stanslaust og liggur á bæn

Endurhleður Instagram-síðu Audda Blö stanslaust og liggur á bæn
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Liverpool staðfestir brottför Robertson
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Jói Kalli spenntur fyrir verkefninu í Hafnarfirði – „Erum ekki að velta okkur of mikið upp úr þessu“
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Arsenal skoðar tvo varnarmenn fyrir sumarið
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Skella svakalegum verðmiða fyrir sumarið – Telja að hann fari til Manchester

Skella svakalegum verðmiða fyrir sumarið – Telja að hann fari til Manchester
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Messi mætir Strákunum okkar á ný

Messi mætir Strákunum okkar á ný
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Arsenal skoðar að selja hann en hann hefur ekki áhuga á því að fara
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Íþróttavikan: Blikinn Kristján og Víkingurinn Tómas fyrir opnunarleikinn

Íþróttavikan: Blikinn Kristján og Víkingurinn Tómas fyrir opnunarleikinn
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Áfall í herbúðum Tottenham – Bakslag hjá Kudus sem gæti farið í aðgerð
433Sport
Í gær
Njósnarar Liverpool skoða Toure í hverri viku
433Sport
Í gær

Telur sig vera einn besta varnarmann í heimi

Telur sig vera einn besta varnarmann í heimi
433Sport
Í gær

Áhugaverður bikardráttur: Stærsti leikurinn í Garðabæ – Heimir mætir FH

Áhugaverður bikardráttur: Stærsti leikurinn í Garðabæ – Heimir mætir FH
433Sport
Í gær
Gylfi Þór meiddur og missir af leiknum gegn Blikum á morgun
433Sport
Í gær
Ólafur með hasar á fundinum í gær – „Svía fíflið þitt, drullastu aftur heim til þín“