FIFA hafnar beiðni Íran

FIFA hefur útilokað að færa leiki Íran á HM frá Bandaríkjunum til Mexíkó.
Íranska knattspyrnusambandið hafði óskað eftir breytingum af öryggisástæðum vegna átaka í Miðausturlöndum, en FIFA segir að liðin muni spila samkvæmt fyrri dagskrá.
HM fer fram í Kanada og Mexíkó, auk Bandaríkjanna. Íran á að spila alla sína riðlaleiki í Bandaríkjunum.
Forseti sambandsins, Mehdi Taj, hafði sagt að viðræður væru í gangi um að færa leikina, en FIFA hefur nú hafnað þeirri beiðni.
Óvissa ríkir þó enn um þátttöku Írans í mótinu vegna öryggismála, þrátt fyrir að liðið hafi tryggt sér sæti á HM í fjórða sinn í röð.