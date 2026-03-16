Fyrrum leikmaður Liverpool botnar ekkert í þessum ákvörðunum Slot í gær

Jermaine Pennant, fyrrverandi leikmaður Liverpool, gagnrýndi Arne Slot, knattspyrnustjóra liðsins, eftir 1-1 jafntefli gegn Tottenham á Anfield.
Liverpool byrjaði leikinn án Mohamed Salah í byrjunarliðinu og hinn ungi Rio Ngumoha fékk sitt fyrsta tækifæri í byrjunarliði í ensku úrvalsdeildinni. Dominik Szoboszlai kom Liverpool yfir með fallegu aukaspyrnumarki, en Tottenham jafnaði metin undir lok leiks þegar Richarlison skoraði og tryggði gestunum stig.
Pennant sagðist eiga erfitt með að skilja nokkrar af taktískum ákvörðunum Slot í leiknum. Í færslu á samfélagsmiðlum spurði hann meðal annars af hverju Hugo Ekitike byrjaði ekki leikinn, hvers vegna Ngumoha var tekinn af velli á undan Cody Gakpo og hvers vegna Jeremie Frimpong var tekinn út úr liðinu á meðan Szoboszlai var áfram í hægri bakvarðarstöðu.
„Getur einhver hjálpað mér að skilja þetta?“ skrifaði Pennant og bætti við að hann væri mjög undrandi á ákvörðunum stjórans.
Þegar einn stuðningsmaður reyndi að útskýra skiptingar Slot svaraði Pennant að ef stuðningsmenn og sérfræðingar gætu séð vandamálin ætti stjórinn líka að gera það. Hann gaf jafnframt í skyn að eitthvað gæti verið að gerast á bak við tjöldin hjá félaginu sem almenningur vissi ekki um.
Jafnteflið var vonbrigði fyrir Liverpool sem missti af mikilvægu tækifæri til að styrkja stöðu sína í toppbaráttu deildarinnar.