Eitt af fórnarlömbunum lýsir vonbrigðum með forráðmenn Liverpool – „Tel að þeir hafi brugðist okkur“

Fórnarlömb bílárásarinnar sem átti sér stað á titilhátíð Liverpool árið 2025 hafa stigið fram í fyrsta sinn og lýst heilsuvandamálum sem þau glíma enn við eftir atvikið sem skók borgina.
Í desember var fyrrum landgönguliði, Paul Doyle, dæmdur í 21 árs og sex mánaða fangelsi eftir að hafa ekið bíl sínum inn í mannfjölda stuðningsmanna Liverpool á hátíðarhöldum í maí í fyrra.
Doyle, sem er giftur þriggja barna faðir frá Croxteth í Liverpool, sagðist hafa „farið í panik“ og ekið bílnum inn í mannfjöldann af ótta um eigið líf. Myndefni úr mælaborðsmyndavél hans og eftirlitsmyndavélum sýndi hins vegar að hann missti stjórn á skapi sínu og notaði bílinn viljandi sem vopn“
Eitt fórnarlambanna, 73 ára stuðningsmaður Liverpool, Stefan Dettlaf, rifbeinsbrotnaði illa í árásinni og lá á sjúkrahúsi í nokkra daga. Í viðtali við sjónvarpsþáttinn 5 News at 5 sagðist hann hafa fundið ákveðna samúð með Doyle þegar málið var tekið fyrir í dómi.
„Ég skulda honum enga samúð en mér fannst hann líta út fyrir að eiga erfitt,“ sagði Dettlaf.
„Margir segja að hann hafi fengið það sem hann átti skilið, og ég er sammála því. En það var líka hrein heppni að enginn lést.“
Dettlaf sagðist þó vera ósáttur við þann stuðning sem hann segir að fórnarlömbin hafi fengið frá félaginu.
„Ég tel að Liverpool hafi brugðist okkur,“ sagði hann.
„Ég bjóst ekki endilega við því að einhver kæmi persónulega til að heimsækja mig, þó það hefði auðvitað verið fallegt. En að minnsta kosti einhver frá félaginu hefði getað haft samband og spurt: ‘Hvernig hefurðu það?’ eða sagt að þeim væri annt um okkur.
„Það var heldur ekkert boðið upp á sálfræðiaðstoð frá félaginu eða neitt slíkt.“
Dettlaf sagði að hann hefði ekki treyst sér til að ræða atvikið fyrr en nú, 294 dögum eftir árásina, þar sem hann hefði lengi þjáðst af endurminningum og áfallastreitu.
Alls voru 134 fórnarlömb skráð eftir árásina og lögreglan á Merseyside Police sagði það hreina heppni að enginn lést.
Forráðamenn Liverpool segja að félagið hafi aðeins fengið upplýsingar um um 30 fórnarlömb og hafi haft samband við þau sem alvarlegast slösuðust á vikunum eftir atvikið.