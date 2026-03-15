Áætlunin varðandi Hojlund klár

Napoli ætlar að reyna að kaupa framherjann Rasmus Hojlund til frambúðar eftir lánsdvöl hans frá Manchester United.
Yfirmaður knattspyrnumála, Giovanni Manna, staðfesti að félagið sjái Danann sem lykilmann til framtíðar og vilji halda honum í Napoli.
„Það er enginn vafi. Rasmus Hojlund mun vera áfram hér. Við þurfum að kaupa hann frá Manchester United ef við tryggjum okkur sæti í Meistaradeildinni, en hann er í okkar áætlunum óháð því,“ sagði Manna.
Hojlund hefur blómstrað á Ítalíu undir stjórn Antonio Conte eftir erfiðan tíma á Old Trafford.
Napoli þyrfti að greiða um 44 milljónir evra fyrir leikmanninn samkvæmt samningnum, en Napoli er í Meistaradeildarsæti eins og er.