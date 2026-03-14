Stefnir allt í að þetta verði helsta skotmark United í sumar

Manchester United hefur sett ítalska miðjumanninn Sandro Tonali hjá Newcastle á lista yfir mögulega leikmenn sem félagið gæti reynt að fá til liðs við sig.
Samkvæmt The Sun er hinn 25 ára gamli Tonali meðal þeirra miðjumanna sem Manchester United skoðar fyrir næsta tímabil. Tonali á þrjú ár eftir af samningi sínum við Newcastle og hefur verið mikilvægur leikmaður liðsins.
Á þessu tímabili hefur hann aðeins misst af tveimur af 48 leikjum Newcastle í öllum keppnum. Hann hefur einnig lagt sitt af mörkum í sóknarleiknum með þremur mörkum og sjö stoðsendingum.
Manchester United er sagt vilja styrkja miðjuna og skoðar því fleiri leikmenn samhliða Tonali.
Samkvæmt sömu heimild eru Elliot Anderson, Adam Wharton, Alex Scott og Carlos Baleba einnig á lista félagsins yfir möguleg kaup.
Ekki er þó ljóst hvort Newcastle sé tilbúið að selja Tonali, þar sem hann hefur verið einn af lykilmönnum liðsins síðan hann gekk til liðs við félagið.