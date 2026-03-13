KA staðfestir komu Djuric

Knattspyrnudeild KA hefur borist gríðarlegur liðsstyrkur fyrir komandi sumar en Danijel Dejan Djuric skrifaði í morgun undir þriggja ára samning við félagið. Óhætt er að fullyrða að koma Djurics hingað norður er ansi stór viðbót fyrir sumarið en hann mætir norður frá Króatíska liðinu Istra.
Djuric, sem er 23 ára gamall, er sóknarsinnaður miðjumaður og ætti að vera öllum knattspyrnuunnendum landsins vel kunnugur enda hefur hann verið einn besti leikmaður landsins undanfarin ár. Hann vakti verðskuldaða athygli í yngriflokkum Breiðabliks sem kom honum út til danska liðsins FC Midtjylland árið 2019 er hann var aðeins 16 ára gamall.
Hann lék með Midtjylland í þrjú ár uns hann sneri aftur til Íslands og gekk þá í raðir Víkings. Hjá Víkingum sýndi hann og sannaði hve frábær leikmaður hann er og var lykilmaður er liðið varð Íslands- og Bikarmeistari auk þess að gera frábæra hluti í Evrópu. Eftir tvö og hálft ár í Víkinni keypti svo Króatíska liðið Istra kappann en þar lék hann alls 19 leiki en hann gekk í raðir þeirra fyrir rétt rúmlega ári. Hann vildi þó stærra hlutverk og má með sanni segja að mikill áhugi hafi verið á kappanum þegar það varð ljóst að hann væri laus og gríðarlega jákvætt að sjá hann velja að ganga í raðir KA.
Djuric hefur leikið 3 A-landsleiki fyrir Íslands hönd auk þess að leika 47 leiki fyrir yngrilandsliðin