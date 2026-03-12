Sverrir með bandið í frábærum sigri – Á brattann að sækja fyrir Hákon og félaga

Fjórum leikjum var að ljúka í 16-liða úrslitum Evrópudeildarinnar. Um fyrri leikina var að ræða.
Hákon Arnar Haraldsson var á sínum stað í byrjunarliði Lille og spilaði mest allan leikinn í 0-1 tapi. Ollie Watkins gerði mark Villa. Það er því á brattann að sækja fyrir franska liðið í Birmingham eftir viku.
Sverrir Ingi Ingason spilaði allan leikinn fyrir Panathinaios og var með fyrirliðabandið í sterkum 1-0 sigri á Real Betis. Þess má geta að gríska liðið var manni færra í rúman hálftíma.
Ítölsku liðin Bologna og Roma gerðu þá 1-1 jafntefli og loks vann Porto mjög góðan 1-2 sigur á Stuttgart.