Nokkrir möguleikar á borðinu fyrir Lewandowski – Hugsanlega áfram eftir allt saman

Framtíð reynsluboltans Robert Lewandowski er í óvissu fyrir sumarið. Það er meðal annars áhugi frá Ítalíu.
Pólski framherjinn verður samningslaus hjá Barcelona í sumar og getur að óbreyttu farið frítt.
Það hefur verið rætt og ritað um áhuga frá bæði Bandaríkjunum og Sádi-Arabíu, en talið er að bæði AC Milan og Juventus séu klár í að bjóða Lewandowski upp á möguleikann að vera áfram í Evrópu.
Annar möguleiki er þó að Lewandowski verði áfram hjá Barcelona. Ákvæði er nefnilega í samningi hans upp á að framlengja samninginn um ár til viðbótar. Það er eitthvað sem Börsungar geta virkt, en leikmaðurinn má hafna samkvæmt heiðursmannasamkomulagi.
Sjálfur hefur Lewandowski sagst ætla að taka ákvörðun á næstunni, en þangað til verður óvissa og orðrómar um framtíð þessa afar öfluga leikmanns.