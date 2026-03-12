Hafði áhyggjur af Greenwood og vildi selja hann síðasta sumar

Fyrrum yfirmaður knattspyrnumála hjá Marseille, Medhi Benatia, var sagður hafa viljað selja Mason Greenwood síðasta sumar vegna áhyggja af framlagi hans og vinnusemi, samkvæmt nýrri frétt frá franska miðlinum La Provence.
Greenwood, sem áður lék með Manchester United, átti þó sterkt tímabil í frönsku deildinni. Hann varð markahæstur í Ligue 1 á síðustu leiktíð ásamt Ousmane Dembélé hjá PSG, en báðir skoruðu 21 mark.
Sterk lokasprettur Greenwood á tímabilinu átti stóran þátt í því að Marseille tryggði sér sæti í Meistaradeild Evrópu. Á síðustu vikum tímabilsins skoraði hann sex mörk í átta leikjum.
Samkvæmt fréttinni hafði Benatia þó áhyggjur af framlagi Greenwood utan sóknarleiksins, sérstaklega í varnarvinnu liðsins. Einnig er því haldið fram að Greenwood hafi reynt að forðast Benatia innan félagsins.
Þjálfari Marseille, Roberto De Zerbi, er sagður hafa að einhverju leyti deilt þessum áhyggjum.
Marseille keypti Greenwood frá Manchester United sumarið 2024 fyrir um 30 milljónir punda. Félagaskiptin vöktu mikla umræðu á sínum tíma.
Greenwood hafði áður verið talinn einn efnilegasti leikmaður Manchester United, en hann spilaði ekki aftur fyrir félagið eftir að hann var handtekinn árið 2022 og síðar ákærður fyrir tilraun til nauðgunar, líkamsárás og þvingandi hegðun.