Vekur mikla athygli – Virðist blómstra eftir skilnað foreldra sinna

María Guardiola, dóttir knattspyrnustjórans Pep Guardiola hjá Manchester City, hefur vakið athygli á samfélagsmiðlum með nýrri myndaseríu þar sem hún sýnir lífið sitt í Manchester. Hún virðist njóta lífsins eftir óvæntan skilnað foreldra sinna.
Hin 25 ára gamla María deildi myndum þar sem hún sést njóta lífsins í borginni, meðal annars á fínum veitingastöðum, á Brit Awards-verðlaunahátíðinni og í glæsilegum klæðnaði. Myndirnar vöktu mikla athygli fylgjenda hennar á samfélagsmiðlum þar sem hún sýnir hluta af lúxuslífi sínu.
Á meðan María nýtur lífsins utan vallar stendur faðir hennar, Pep Guardiola, frammi fyrir afar spennandi lokaspretti tímabilsins með Manchester City. Liðið er enn í baráttu á nokkrum vígstöðvum og hefur möguleika á að vinna fjóra titla á þessu tímabili.
City er meðal annars í toppbaráttu í ensku úrvalsdeildinni þar sem liðið reynir að hafa betur gegn Arsenal. Þá er félagið einnig komið í úrslitaleik í enska deildabikarnum.
Manchester City gæti jafnframt mætt Arsenal aftur bæði í Meistaradeild Evrópu og í FA-bikarnum ef úrslit falla á ákveðinn hátt.
Þrátt fyrir spennuna í kringum lið föður hennar virðist María halda áfram að njóta lífsins í Manchester.