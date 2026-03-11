Í vandræðum með að fjármagna verkefnið að nýjum heimavelli

Fyrir nákvæmlega ári síðan kynnti Manchester United fyrstu hugmyndirnar að nýjum heimavelli félagsins sem átti að taka við af Old Trafford.
Kynningin fór fram á skrifstofu arkitektastofunnar Foster + Partners í London þar sem sýndar voru myndir, myndbönd og líkan af vellinum. Þar var kynnt áform um glæsilegan 100 þúsund sæta leikvang sem myndi verða stærsti knattspyrnuvöllur Evrópu.
Sir Jim Ratcliffe, einn eigenda Manchester United, var viðstaddur kynninguna og þá var rætt um að nýi völlurinn gæti opnað árið 2030. Einnig var talið mögulegt að framkvæmdir gætu hafist áður en árið 2025 væri liðið.
Nú, ári síðar, virðist verkefnið þó ekki hafa tekið miklum framförum. Á heimasíðu Manchester United er síðasta fréttin um málið frá mars 2025 og enn hefur ekki verið tryggt fjármagn fyrir framkvæmdina.
Ratcliffe hefur áður sagt að bygging nýs vallar gæti kostað allt að tvo milljarða punda. Því hefur félagið verið að leita að fjárfestum til að styðja við verkefnið.
Sebastian Coe lávarður, sem stýrir verkefnahópi um enduruppbyggingu svæðisins við Old Trafford, heimsótti meðal annars New York í júlí til að ræða við mögulega fjárfesta.
Samkvæmt enskum blöðum gengur leit að fjármögnun þó ágætlega á bak við tjöldin, þrátt fyrir að lítið hafi verið tilkynnt opinberlega um framvindu verkefnisins.