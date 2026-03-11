Hefur kostað United 23 milljarða en ekki skilað neinu

Dvöl Jadons Sancho hjá Manchester United hefur reynst félaginu afar kostnaðarsöm samkvæmt nýjum upplýsingum í enskum fjölmiðlum.
Samkvæmt fréttum hefur heildarkostnaður United vegna Sancho numið um 138 milljónum punda þegar tekið er tillit til bæði kaupverðs og launa leikmannsins. United keypti Sancho frá Borussia Dortmund sumarið 2021 fyrir um 73 milljónir punda eftir langa eftirför.
Frá komu sinni á Old Trafford hefur enski kantmaðurinn þó átt erfitt með að standa undir væntingum. Frammistaða hans hefur verið óstöðug og hann hefur ekki náð að festa sig almennilega í sessi sem lykilmaður í liðinu.
Há laun Sancho hafa einnig haft áhrif á heildarkostnað félagsins, en hann hefur verið meðal launahæstu leikmanna United síðan hann kom til félagsins.
Sancho er á láni hjá Villa um þessar mundir en samningur hans við United rennur út í sumar og fer hann þá frítt frá félaginu.