Real Madrid setur óvænt nafn á blað sitt

Real Madrid er sagt hafa sett Mauricio Pochettino á lista yfir mögulega knattspyrnustjóra félagsins fyrir næsta tímabil.
Samkvæmt ESPN er argentínski þjálfarinn meðal þeirra sem koma til greina til að taka við starfinu á Santiago Bernabéu ef breytingar verða á stjórastólnum hjá félaginu. Núverandi stjóri, Álvaro Arbeloa, gæti látið af störfum þegar tímabilinu lýkur.
Pochettino, sem er fyrrverandi knattspyrnustjóri Tottenham, stýrir nú landsliði Bandaríkjanna. Hann hefur áður verið orðaður við nokkur stærstu félög Evrópu og nýtur mikillar virðingar fyrir störf sín sem þjálfari.
Real Madrid er talið vilja meta stöðuna vel áður en ákvörðun verður tekin um framtíð stjórnunarteymisins.
Pochettino náði góðum árangri á sínum tíma hjá Tottenham, þar sem hann leiddi félagið meðal annars í úrslitaleik Meistaradeildarinnar árið 2019.