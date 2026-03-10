Juventus horfir til Totttenham í leit að varnarmanni

Juventus hefur áhuga á að fá enska bakvörðinn Djed Spence frá Tottenham til liðs við sig í sumar.
Samkvæmt ítalska miðlinum Gazzetta dello Sport fylgist Juventus grannt með stöðu Spence hjá Tottenham og gæti reynt að fá hann til félagsins þegar félagaskiptaglugginn opnar.
Spence, sem er 25 ára gamall og hefur einnig verið kallaður í enska landsliðið, hefur átt misjafnt gengi síðan hann gekk til liðs við Tottenham. Hann hefur þó vakið athygli fyrir hraða sinn og sóknarstyrk í bakvarðarstöðunni.
Juventus er talið vilja styrkja varnarleik sinn fyrir næsta tímabil og Spence gæti verið talinn góður kostur til að auka breidd og kraft í bakvarðarlínunni.
Ekki er þó ljóst hvort Tottenham sé tilbúið að selja leikmanninn eða hversu hátt verð félagið myndi setja á hann.