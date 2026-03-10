Fyrrum leikmaður Manchester City í ævilangt bann

Tveir knattspyrnumenn hafa verið settir í ævilangt bann frá MLS-deildinni vestan hafs eftir umfangsmikil brot tengd veðmálum.
Deildin tilkynnti að Derrick Jones og Yaw Yeboah hefðu veðjað á knattspyrnuleiki á tímabilunum 2024 og 2025, þar á meðal á eigin lið. Báðir léku á sínum tíma með Columbus Crew.
Rannsókn hófst eftir að tilkynning um grunsamleg veðmál barst deildinni. Samkvæmt niðurstöðunni lögðu leikmennirnir meðal annars veðmál á að Jones fengi gult spjald í leik gegn New York Red Bulls, sem raungerðist í 3-2 sigri Crew.
MLS segir einnig líklegt að leikmennirnir hafi miðlað trúnaðarupplýsingum til annarra fjárhættuspilara um áform sín um að fá áminningu. Engar vísbendingar fundust þó um að úrslitum leikja hefði verið hagrætt.
Yeboah, sem var á mála hjá Manchester City á yngri árum en spilaði aldrei fyrir aðalliðið, spilar nú með Qingdao Hainiu í Kína. Bannið gildir aðeins innan MLS og er ekki á vegum FIFA.