Gefur sjálfri sér tíu í einkunn í svefnherberginu – Eins og eldfjall sem vill alltaf eitthvað nýtt

Ítalska sjónvarpskonan Diletta Leotta hefur vakið athygli eftir opinská ummæli um einkalíf sitt í nýlegu viðtali.
Leotta, sem starfar sem kynnir hjá streymisveitunni DAZN og fjallar reglulega um ítölsku Serie A-deildina, er eiginkona markvarðarins Loris Karius. Karius lék áður með Liverpool og Newcastle United en spilar nú með Schalke í Þýskalandi. Parið á eitt barn saman og á von á sínu öðru.
Í viðtali við ítölsku sjónvarpskonuna Victoria Cabello ræddi Leotta samband þeirra og lét falla ummæli sem hafa vakið mikla athygli í ítölskum fjölmiðlum.
„Í rúminu gef ég mér tíu í einkunn, eins og eldfjall. Etna á Sikiley, mikill hiti,“ sagði Leotta í viðtalinu. Þegar hún var spurð um uppáhaldsstellingu svaraði hún. „Ímyndunaraflið, alltaf eitthvað nýtt.“
Leotta hefur einnig orðið mjög vinsæl á samfélagsmiðlum og er með yfir níu milljónir fylgjenda á Instagram þar sem hún deilir reglulega myndum úr starfi og einkalífi.
Þrátt fyrir að vera ólétt hefur hún haldið áfram að vinna við sjónvarpsþætti. Nýlega vakti hún athygli í útvarpsviðtali á Radio 105 þar sem hún þurfti að losa um hnappinn á gallabuxunum sínum vegna stækkandi bumbunnar.
Fataval hennar hefur einnig oft verið til umræðu. Hún svaraði gagnrýni á klæðaburð sinn í viðtali við Gazzetta dello Sport og sagði að viðhorf til kvenna í íþróttafjölmiðlum væru smám saman að breytast.