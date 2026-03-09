Flækist inn í stórt lögfræðimál – Krefjast þess að fá bætur eftir svikin loforð

Fyrrverandi enski landsliðsframherjinn Emile Heskey hefur flækst inn í stórt lögfræðimál sem tengist meintu sviksamlegu viðskiptasamkomulagi um knattspyrnufélag á Kýpur.
Heskey, sem er ekki sakaður um neitt misferli, var áberandi andlit í áformum breska fjárfestisins Craig Gabriel um að kaupa hlut í kýpverska félaginu Apollon Limassol. Gabriel hafði lofað að leggja um 15 milljónir punda inn í félagið og var kynntur sem mögulegur bjargvættur þess.
Heskey og Gabriel heimsóttu félagið í ágúst á síðasta ári þar sem þeir hittu bæði stjórnendur og stuðningsmenn. Heskey gekk einnig út á völlinn á heimavelli félagsins, sem tekur um 10.000 áhorfendur.
Samkvæmt enskum blöðum var gert ráð fyrir að Heskey tæki við starfi yfirmanns knattspyrnumála hjá félaginu þegar samningnum yrði lokið.
Í dómsgögnum kemur fram að Gabriel hafi sagt stjórnendum félagsins að eigið fé hans næmi nærri 500 milljónum punda. Samningurinn gekk hins vegar ekki eftir og nú hefur Apollon Limassol höfðað mál gegn Gabriel fyrir dómstólum á Kýpur og krefst um 8 milljóna punda í skaðabætur.
Einnig hefur verið höfðað mál í Hæstarétti í Bretlandi. Þó Heskey sé ekki sakaður um neitt vilja lögmenn félagsins ræða við hann um þátt hans í málinu og hvað Gabriel sagði honum á meðan viðræðurnar stóðu yfir.