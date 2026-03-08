fbpx
Tottenham byrjað að ræða við De Zerbi

Hörður Snævar Jónsson
Sunnudaginn 8. mars 2026 13:30

Tottenham hefur átt viðræður við Roberto De Zerbi um mögulega ráðningu sem knattspyrnustjóra í sumar, samkvæmt frétt Telegraph.

Spurs eru sagðir skoða ítalska stjórann sem einn af helstu kostum sínum ef félagið heldur sæti sínu í ensku úrvalsdeildinni. Staða liðsins hefur verið erfið á tímabilinu og framtíð stjórastólsins er því óviss.

Igor Tudor tók við út tímabilið eftir að Thomas Frank var rekinn, Tudor hefur tapað fyrstu þremur leikjum sínum í starfi.

De Zerbi hefur vakið mikla athygli fyrir störf sín á síðustu árum, meðal annars þegar hann stýrði Brighton í ensku úrvalsdeildinni þar sem liðið lék skemmtilegan og sókndjarfan fótbolta. Hann stýrði einnig franska félaginu Marseille um tíma.

Forráðamenn Tottenham eru sagðir vilja tryggja sér reynslumikinn stjóra sem getur byggt upp lið sem keppir aftur í efri hluta deildarinnar.

