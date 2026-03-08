Setur glæsilega eign á sölu – Kostaði meira árið 2011

Fyrrverandi leikmaður Manchester United, Patrice Evra, hefur sett fyrrum heimili sitt í Greater Manchester á sölu – en þar er meðal annars að finna veggmynd af, Sergio Agüero.
Fimm herbergja lúxusvillan er staðsett í Hale og er til sölu fyrir um 3,495 milljónir punda. Á einni stofuveggnum er stór mynd af Agüero þar sem hann fagnar fræga marki sínu fyrir Manchester City þegar liðið tryggði sér enska meistaratitilinn árið 2012.
Agüero leigði húsið um tíma af Evra þegar hann lék með Manchester City og birti reglulega myndir frá heimilinu á samfélagsmiðlum. Á meðan hann bjó þar lét hann einnig bæta við veggmyndinni af sjálfum sér í stofunni.
Evra keypti húsið árið 2011 þegar hann lék með Manchester United og greiddi þá um 3,75 milljónir punda fyrir eignina.
Með núverandi söluverði gæti Frakkinn því tapað umtalsverðri upphæð á fasteigninni ef hún selst á uppsettu verði.