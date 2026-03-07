fbpx
Laugardagur 07.mars 2026

Enski boltinn

City og Chelsea hafa áhuga á sama miðjumanninum

90 Mínútur

Íþróttavikan: Kjartan Atli og Nablinn fara yfir allt íþróttasviðið

433
433Sport

„Þetta er auðvitað geggjaður ferill“

433
Laugardaginn 7. mars 2026 19:30

Andri Már Eggertsson, Nablinn, og Kjartan Atli Kjartansson voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.

Baldvin Már Borgarsson sagði í dögunum í hlaðvarpinu Kjaftæðið að Aron Jóhannsson hefði spilað sinn síðasta leik á ferlinum.

Ljóst er að Aron spilar ekki fyrir Val í sumar, þó hann eigi ár eftir af samningi sínum þar. Félagið tilkynnti honum í vetur að krafta hans væri ekki óskað áfram.

„Við þurfum kannski að leyfa Aroni að eiga það orð sjálfur en þetta er auðvitað geggjaður ferill. 18-19 landsleikir fyrir Bandaríkin, fer á HM, búinn að spila í Hollandi og Þýskalandi,“ sagði Kjartan, sem kann afar vel við Aron.

„Ég vinn auðvitað með honum í umfjöllun á Sýn og þetta er toppmaður í ofanálag.“

Umræðan er í spilaranum.

Fyrir 9 klukkutímum
