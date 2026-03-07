Andri Már Eggertsson, Nablinn, og Kjartan Atli Kjartansson voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Baldvin Már Borgarsson sagði í dögunum í hlaðvarpinu Kjaftæðið að Aron Jóhannsson hefði spilað sinn síðasta leik á ferlinum.
Ljóst er að Aron spilar ekki fyrir Val í sumar, þó hann eigi ár eftir af samningi sínum þar. Félagið tilkynnti honum í vetur að krafta hans væri ekki óskað áfram.
„Við þurfum kannski að leyfa Aroni að eiga það orð sjálfur en þetta er auðvitað geggjaður ferill. 18-19 landsleikir fyrir Bandaríkin, fer á HM, búinn að spila í Hollandi og Þýskalandi,“ sagði Kjartan, sem kann afar vel við Aron.
„Ég vinn auðvitað með honum í umfjöllun á Sýn og þetta er toppmaður í ofanálag.“
