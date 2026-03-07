Mexíkó kynnir öryggisáætlun fyrir HM vegna óláta í landinu

Mexíkó hefur kynnt umfangsmikla öryggisáætlun fyrir Heimsmeistaramótið í knattspyrnu í sumar þar sem nærri 100.000 öryggisstarfsmenn verða sendir til að tryggja öryggi stuðningsmanna og þátttakenda.
Mexíkó er einn af gestgjöfum mótsins ásamt Bandaríkjunum og Kanada. Leikir í landinu fara fram í þremur borgum: Guadalajara, Mexíkóborg og Monterrey, þegar mótið stendur yfir frá 11. júní til 19. júlí.
Áætlunin kemur í kjölfar aukins ofbeldis tengdu eiturlyfjahringjum í landinu. Sérstaklega hefur verið ókyrrt í Jalisco-héraði, þar sem glæpasamtökin Jalisco New Generation hafa átt í skotbardögum við her landsins eftir að leiðtogi þeirra, Nemesio Oseguera Cervantes, þekktur sem „El Mencho“ – var felldur í hernaðaraðgerð.
Mexíkósk stjórnvöld og Alþjóða knattspyrnusambandið, FIFA, segja þó að átökin muni ekki hafa áhrif á mótið.
Öryggisáætlunin, sem kallast „Plan Kukulkan“, felur í sér að rúmlega 99.000 lögreglumenn, hermenn og aðrir öryggisstarfsmenn verði á vakt á leikvöngum og vinsælum ferðamannastöðum á meðan Heimsmeistaramótið stendur yfir.