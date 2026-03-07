fbpx
Laugardagur 07.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Tottenham skoðar það alvarlega að reka Tudor

90 Mínútur

Íþróttavikan: Kjartan Atli og Nablinn fara yfir allt íþróttasviðið

433
433Sport

Mexíkó kynnir öryggisáætlun fyrir HM vegna óláta í landinu

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 7. mars 2026 15:30

Getty

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Mexíkó hefur kynnt umfangsmikla öryggisáætlun fyrir Heimsmeistaramótið í knattspyrnu í sumar þar sem nærri 100.000 öryggisstarfsmenn verða sendir til að tryggja öryggi stuðningsmanna og þátttakenda.

Mexíkó er einn af gestgjöfum mótsins ásamt Bandaríkjunum og Kanada. Leikir í landinu fara fram í þremur borgum: Guadalajara, Mexíkóborg og Monterrey, þegar mótið stendur yfir frá 11. júní til 19. júlí.

Áætlunin kemur í kjölfar aukins ofbeldis tengdu eiturlyfjahringjum í landinu. Sérstaklega hefur verið ókyrrt í Jalisco-héraði, þar sem glæpasamtökin Jalisco New Generation hafa átt í skotbardögum við her landsins eftir að leiðtogi þeirra, Nemesio Oseguera Cervantes, þekktur sem „El Mencho“ – var felldur í hernaðaraðgerð.

Mexíkósk stjórnvöld og Alþjóða knattspyrnusambandið, FIFA, segja þó að átökin muni ekki hafa áhrif á mótið.

Öryggisáætlunin, sem kallast „Plan Kukulkan“, felur í sér að rúmlega 99.000 lögreglumenn, hermenn og aðrir öryggisstarfsmenn verði á vakt á leikvöngum og vinsælum ferðamannastöðum á meðan Heimsmeistaramótið stendur yfir.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Mexíkó kynnir öryggisáætlun fyrir HM vegna óláta í landinu
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Tottenham skoðar það alvarlega að reka Tudor
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Gæti átt yfir höfði sér tíu ára fangelsi fyrir nauðgun
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Útlitið ógnvænlegt í Fossvogi – Varar menn við
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Segist hafa hafnað stóru tilboði – Ætlar að velja rétt næst
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Kokkur höfðar mál – Segist hafa þurft að vinna oft 16 tíma á dag og aldrei fengið yfirvinnu
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Mætti fyrir dóm í gær – Grunaður um að hafa beitt konu ofbeldi
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Heyrði áhugaverða sögu um stöðu Rúnars í Kaupmannahöfn – „Viljum að hann fari annað“

Mest lesið

Pútín í mikilli klemmu – Gæti kostað hann lífið
Myndband vakti skelfingu á netinu – „Mamma, pabbi, hjálpið mér“ – Vendingar eftir að líkamsleifar fundust
Simmi Vill byrjaður í nýrri vinnu
Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“
Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“

Nýlegt

Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Ferðamenn geta sætt sektum á vinsælum ferðamannastöðum – Þetta eru staðirnir
Nýjar vendingar í eineltismálinu – Stúlkunni heitið vernd en forsprakkinn sýnir litla iðrun
„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“
Arkitekt dauðans sendi yfir 500 skilaboð á Tinder – Vefleit sýnir viðurstyggilegt klám tengt pyntingum og nauðgunum
Verja stuðningsmenn sem bauluðu á hlé vegna Ramadan
Kjartan lýsir því þegar hann komst í tæri við stjóra Arsenal í Bandaríkjunum – „Þá sá maður karakterinn“
Liverpool fyrst í 8-liða úrslit
Langskotið og dauðafærið – Verða töfrar bikarsins allsráðandi?
Sænskir borgarar verða sóttir til Dubai – Forgangsröðunin gagnrýnd og hvatt til þess að herinn verði sendur
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Liverpool fyrst í 8-liða úrslit
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Langskotið og dauðafærið – Verða töfrar bikarsins allsráðandi?

Langskotið og dauðafærið – Verða töfrar bikarsins allsráðandi?
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Trú veðbanka á Íslandi meiri en þó ekki mikil
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Tryggði kynfæri sín fyrir meira en 120 milljónir króna
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Arsenal gæti þurft að framkvæma sársaukafulla sölu á stóru nafni í sumar

Arsenal gæti þurft að framkvæma sársaukafulla sölu á stóru nafni í sumar
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Terry segist hata þetta enska lið út af lífinu og útskýrir hvers vegna

Terry segist hata þetta enska lið út af lífinu og útskýrir hvers vegna
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Liverpool opnar samtalið
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Viðbrögð Messi við ummælum Trump vekja athygli – Sjáðu myndbandið

Viðbrögð Messi við ummælum Trump vekja athygli – Sjáðu myndbandið
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Stuðningsmenn United brjálaðir út í Hojlund fyrir þetta athæfi hans
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Hættir nokkuð óvænt skömmu fyrir HM – Náð frábærum árangri í starfi
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

City sagt nálgast kaup á enska landsliðsmanninum

City sagt nálgast kaup á enska landsliðsmanninum
433Sport
Í gær

Þrjú ensk stórlið vilja ungan miðvörð Fulham

Þrjú ensk stórlið vilja ungan miðvörð Fulham
433Sport
Í gær
Þrír á blaði hjá Tottenham – Einn þeirra kemur til greina ef liðið fellur
433Sport
Í gær
Sagt að staða Arne Slot verði skoðuð í sumar – Bara einn maður orðaður við starfið
433Sport
Í gær

Ræðir málið í fyrsta sinn með tárin í augunum – Sonur hans lést í hræðilegu slysi fyrir nokkrum árum

Ræðir málið í fyrsta sinn með tárin í augunum – Sonur hans lést í hræðilegu slysi fyrir nokkrum árum
433Sport
Í gær
Tekur upp hanskann fyrir Carrick og hjólar í goðsagnir United – Segir þá tala mikið en gera lítið
433Sport
Í gær
Íþróttavikan: Kjartan Atli og Nablinn fara yfir allt íþróttasviðið
433Sport
Í gær
Arsenal þarf að selja í sumar til að passa fjárhaginn – Tvö stór nöfn til umræðu á skrifstofu félagsins
433Sport
Í gær

Klár í að taka við Tottenham ef Igor Tudor verður rekinn núna

Klár í að taka við Tottenham ef Igor Tudor verður rekinn núna
433Sport
Í gær

Love Island stjarna opnar sig um framhjáhald sem hún varð fyrir – Var í sambandi með frægum knattspyrnumanni

Love Island stjarna opnar sig um framhjáhald sem hún varð fyrir – Var í sambandi með frægum knattspyrnumanni
433Sport
Í gær
Sambandið ný hafið – Hún fékk kreditkort og má strauja það eins og hún vill
433Sport
Í gær

Messi mætti til fundar með Trump í gær – Ræðuhöld forsetans vekja mikla athygli

Messi mætti til fundar með Trump í gær – Ræðuhöld forsetans vekja mikla athygli
433Sport
Í gær
Þeir sem Maguire á að hafa beitt ofbeldi krefjast aðgerða – Vilja að hann fái bann frá fótbolta
433Sport
Í gær
Sjónvarpskonan vinsæla var orðlaus í beinni – „Mesta óvirðing sem ég hef heyrt“
433Sport
Í gær

Beðinn um að mæta ekki í vinnuna og verður rekinn – Var áður í stóru hlutverki hjá Arsenal

Beðinn um að mæta ekki í vinnuna og verður rekinn – Var áður í stóru hlutverki hjá Arsenal
433Sport
Í gær

Bíllinn sem hann ók vekur athygli – Milljarðamæringur sem er að taka bílprófið

Bíllinn sem hann ók vekur athygli – Milljarðamæringur sem er að taka bílprófið
433Sport
Í gær
Arsenal staðráðið í að reiða fram sjö og hálfan milljarð í sumar
433Sport
Í gær
Myndband af Sydney Sweeney fer eins og eldur um sinu – Uppljóstrun hennar í kjölfarið vekur athygli