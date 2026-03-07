Kokkur höfðar mál – Segist hafa þurft að vinna oft 16 tíma á dag og aldrei fengið yfirvinnu

Fyrrverandi einkakokkur Neymar hefur höfðað mál gegn brasilíska knattspyrnustjörnunni og sakar hann um að hafa látið hana vinna óhóflega langa vinnudaga á heimili hans.
Konan, sem hefur ekki verið nafngreind opinberlega, segir að hún hafi þurft að vinna allt að 16 tíma vaktir á lúxussetri Neymar í Mangaratiba í Rio de Janeiro. Hún segist hafa þróað með sér bakvandamál og bólgur í mjöðmum eftir marga mánuði af erfiðum vinnudögum.
Samkvæmt málsókninni átti ráðningarsamningur hennar að kveða á um um tíu tíma vinnudag. Vinnutíminn átti að vera frá klukkan 7 til 17 frá mánudegi til fimmtudags og frá 7 til 16 á föstudögum.
Hún heldur því hins vegar fram að þessi vinnutími hafi sjaldan verið virtur og að hún hafi oft þurft að vinna meira en 14 tíma á dag. Stundum hafi hún jafnvel þurft að vinna fram á miðnætti til að undirbúa máltíðir fyrir allt að 150 gesti sem komu í heimsókn til Neymar og vina hans.
Málið var lagt fram fyrir vinnurétti í Brasilíu.