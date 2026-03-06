Tryggði kynfæri sín fyrir meira en 120 milljónir króna

Klámmyndaleikarinn Keiran Lee vakti athygli á dögunum þegar hann lék með öldungaliði enska félagsins Mickleover FC.
Lee, sem heitir réttu nafni Adam Diksa og er 42 ára gamall, spilaði í fremstu víglínu í 2-2 jafntefli liðsins. Hann deildi mynd af sér úr leiknum á samfélagsmiðlum.
Þrátt fyrir að vera þekktur fyrir störf sín í klámmyndaiðnaðinum hefur Lee lengi haft mikinn áhuga á knattspyrnu. Hann er fæddur í Derby og er mikill stuðningsmaður Derby County.
Lee hefur leikið tíu leiki með öldungaliði Mickleover á tímabilinu, þar af fimm í byrjunarliði. Hann hefur skorað fjögur mörk fyrir liðið, þar af tvö úr vítaspyrnum.
Lee hefur áður vakið athygli, til að mynda þegar fram kom að hann hafi tryggt sitt allra heilagasta fyrir milljón dollara, eða um 126 milljónir króna.