Terry segist hata þetta enska lið út af lífinu og útskýrir hvers vegna

John Terry, goðsögn hjá Chelsea og fyrrverandi fyrirliði enska landsliðsins, segir að hann hati Tottenham. Það megi rekja til atviks þegar hann var aðeins 14 ára gamall.
Terry, sem vann fimm sinnum ensku úrvalsdeildina með Chelsea og lyfti einnig bæði Meistaradeildar- og Evrópudeildarbikarnum sem fyrirliði liðsins, sagði frá þessu í hlaðvarpi hjá Petr Cech, fyrrum liðsfélaga sínum.
„Ég hata Spurs, það er alveg á hreinu. Þegar ég kom fyrst til Chelsea var ég boltastrákur, 14 eða 15 ára, og stóð nálægt stuðningsmönnum Spurs. Þeir voru að öskra á mig og kasta hlutum í mig, ég var bara krakki,“ rifjaði Terry upp.
Hann bætti við að þetta hefði setið í sér alla tíð. Terry átti einnig frábæru gengi að fagna gegn Tottenham á ferlinum. Hann mætti liðinu 32 sinnum og vann 17 leiki.
„Ég er líka stoltur af því að á okkar tíma töpuðum við aldrei heimaleik gegn Spurs. Þeir hata mig eins mikið og ég hata þá, og það er bara í lagi,“ sagði Terry.