Liverpool opnar samtalið

Liverpool hefur sett sig í samband við RB Leipzig yfir hugsanlegum skiptum Yan Diomande í sumar. Florian Plettenberg á Sky í Þýskalandi greinir frá þessu.
Talið er að Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, vilji styrkja sig fram á við í sumar, ekki síst þar sem óvissa ríkir um framtíð Mohamed Salah, sem og Federico Chiesa.
Liverpool hafði áður áhuga á Michael Olise hjá Bayern Munchen, en samkvæmt fréttinni er sá möguleiki ekki talinn raunhæfur lengur og því hafi athyglin beinst að Diomande.
Leipzig mun þó krefjast allt að 100 milljóna evra fyrir leikmanninn og það gæti reynst stór hindrun. Bayern Munchen hefur einnig fylgst með honum en hátt verð hefur haldið félaginu frá samningaviðræðum.
Diomande hefur átt gott tímabil í Þýskalandi með Leipzig og skorað tíu mörk auk þess að leggja upp sjö í 26 leikjum.
Liverpool gæti þó þurft að tryggja sér sæti í Meistaradeildinni á næstu leiktíð til að eiga raunhæfa möguleika á að landa Diomande.