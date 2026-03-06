Bíllinn sem hann ók vekur athygli – Milljarðamæringur sem er að taka bílprófið

Franski stórstjarnan Kylian Mbappé vakti athygli í París á fimmtudag þegar hann sást keyra um borgina á fremur látlausum bíl, þrátt fyrir að eiga safn ofurbíla að verðmæti um tveggja milljóna punda.
Mbappé, sem er 27 ára og leikmaður Real Madrid, sást aka Mini Cooper S breiðþaki sem kostar um 35 þúsund pund. Það er töluvert ódýrari kostur en margir aðrir bílar í eigu hans, en talið er að hann eigi meðal annars Ferrari SF90 sem kostar um 400 þúsund pund og BMW i7 sem metinn er á um 140 þúsund pund.
Framherjinn er sagður hafa snúið aftur til Parísar til að fá annað álit á hnémeiðslum sem gætu sett þátttöku hans í hættu í komandi Meistaradeildarleik Real Madrid gegn Manchester City.
Samkvæmt spænskum fjölmiðlum hefur Mbappé nýtt tímann á hliðarlínunni til að klára að taka bílpróf. Hann fékk nýlega ökuskírteini sitt, en hafði áður sagt að það hefði ekki verið forgangsatriði á ferlinum.
„Einn gallinn við að ná árangri svona snemma er að maður missir af einföldum hlutum í lífinu, eins og að taka bílpróf,“ sagði Mbappé árið 2023.
Þrátt fyrir að hafa aðgang að dýrum sportbílum virðist hann því hafa valið einfaldari kost á meðan dvöl hans í París stendur yfir.