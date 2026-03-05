Baunað á einn vinsælasta fréttamann heims – Athæfi hans sagt hættulegt fyrir fjölmiðla

Fótboltafréttamaðurinn Fabrizio Romano, sem er þekktur fyrir félagaskiptafregnir sínar, hefur fengið mikla gagnrýni eftir að hafa birt kynningarmyndband fyrir mannúðarsamtök tengd Sádi-Arabíu.
Romano sagði til að mynda í myndbandinu að Sádi-Arabía væri í efsta sæti á lista Sameinuðu þjóðanna yfir mannúðaraðstoð.
Myndbandið vakti þó hörð viðbrögð. Margir blaðamenn og aðrir töldu óviðeigandi að Romano kynnti slíkt verkefni í ljósi gagnrýni sem stjórnvöld í Sádi-Arabíu hafa fengið, meðal annars vegna morðsins á blaðamanninum Jamal Khashoggi árið 2018.
Blaðamaðurinn John Cross hjá Mirror var meðal þeirra sem gagnrýndu Romano. „Skammastu þín. Blaðamenn ættu að standa saman,“ skrifaði hann.
Í grein á Telegraph segir að athæfi Romano sé beinlínis hættulegt fyrir fótboltaumfjöllun í fjölmiðlum.
Þá hefur almenningur ekki látið sitt eftir liggja og margir hjólað í Romano.