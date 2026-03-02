Liverpool taki ekki í mál að selja

Liverpool ætlar ekki að selja markvörðinn Alisson í sumar, samkvæmt Football Insider.
Brasilíumaðurinn hefur verið orðaður við Juventus undanfarið, en ítalska stórliðið hefur augastað á nokkrum markvörðum fyrir sumarið.
Alisson, sem er orðinn 33 ára gamall, hefur reynst Liverpool frábær þjónn síðan hann kom þangað 2018. Hann á enn um eitt og hálft ár eftir af samningi sínum á Anfield.
Liverpool sér þó alls ekki fyrir sér að selja hann í sumar og Juventus gæti því þurft að horfa annað, en talið er Guglielmo Vicario hjá Tottenham sé einnig á blaði.