Segir kostulega sögu af því þegar hann hitti Maradona á veitingastað

Wayne Rooney hefur rifjað upp skemmtilega og óvænta sögu af fundi sínum við argentínska goðsögnina Diego Maradona, eftir leik Manchester United gegn Real Madrid árið 2013.
Rooney sagði frá þessu í hlaðvarpinu sínu og nefndi Santiago Bernabeu sem sinn uppáhaldsleikvang. Hann rifjaði upp 1-1 jafntefli liðanna í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar þar sem Danny Welbeck skoraði eftir fyrirgjöf frá honum.
Þrátt fyrir góða frammistöðu var Rooney ósáttur þegar Sir Alex Ferguson tilkynnti honum að hann yrði á bekknum í síðari leiknum á Old Trafford. „Ég var brjálaður,“ sagði Rooney og benti á að hann hefði lagt mikið á sig fyrir liðið í fyrri leiknum. United tapaði síðan 2-1 og féll úr keppni.
Eftir leikinn fór Rooney á vinsælan veitingastað, Wing’s, þar sem hann hitti Maradona. Sá argentínski var í jakkafötum og með bindi, en Rooney mætti í æfingagalla.
„Hann tók af sér bindið og setti það á mig,“ sagði Rooney og hló að atvikinu. Fundurinn kom honum á óvart, en Maradona var reglulegur gestur í Manchester á þessum tíma.