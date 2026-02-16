Þorvaldur einn í framboði og enginn fer fram gegn núverandi stjórnarfólki

fbpx
Mánudagur 16.febrúar 2026

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 16. febrúar 2026 20:52

Þorvaldur Örlygsson, formaður KSÍ. Mynd: DV/KSJ

Þorvaldur Örlygsson formaður KSÍ er sjálfkjörinn í embættið næstu tvö árin. Enginn fer fram gegn honum. Sama má segja um þá fjóra sem eru að klára kjörtímabilið sitt í stjórn.

80. ársþing KSÍ fer fram á Egilsstöðum 28. febrúar næstkomandi. Framboð til stjórnar KSÍ skal skv. 17. grein laga KSÍ berast skrifstofu KSÍ skriflega minnst hálfum mánuði fyrir þing eða í síðasta lagi 14. febrúar sl. Kjörnefnd er þó heimilt að samþykkja framboð sem fram kemur síðar ef nægjanlegur fjöldi hefur ekki tilkynnt framboð sitt innan tilkynningarfrests, sbr. grein 17.4 í lögum KSÍ.

Stjórn KSÍ er kosin á knattspyrnuþingi og hafa allir kjörnir fulltrúar atkvæðisrétt.

Kosning formanns

Þorvaldur Örlygsson var kjörinn formaður KSÍ á 78. ársþingi KSÍ þann 24. febrúar 2024. Fyrsta kjörtímabili hans lýkur á 80. ársþingi KSÍ 28. febrúar nk.

Eftirtalin hafa boðið sig fram til formanns:

Þorvaldur Örlygsson

Kosning í stjórn

Tveggja ára kjörtímabili eftirtalinna í stjórn KSÍ lýkur á 80. ársþingi KSÍ 28. febrúar nk.:

Ingi Sigurðsson
Pálmi Haraldsson
Sveinn Gíslason
Þorkell Máni Pétursson

Eftirtalin hafa boðið sig fram til stjórnar:

Ingi Sigurðsson
Pálmi Haraldsson
Sveinn Gíslason
Þorkell Máni Pétursson
Kosning varamanna í stjórn

Tveggja ára kjörtímabili varamanna í stjórn líkur á 80. ársþingi KSÍ 28. febrúar nk.:

Hildur Jóna Þorsteinsdóttir
Jón Sigurður Pétursson
Sigrún Ríkharðsdóttir

Eftirtalin hafa boðið sig fram sem varamenn í stjórn:

Hildur Jóna Þorsteinsdóttir
Jón Sigurður Pétursson
Sigrún Ríkharðsdóttir

