Þorvaldur einn í framboði og enginn fer fram gegn núverandi stjórnarfólki

Þorvaldur Örlygsson formaður KSÍ er sjálfkjörinn í embættið næstu tvö árin. Enginn fer fram gegn honum. Sama má segja um þá fjóra sem eru að klára kjörtímabilið sitt í stjórn.
80. ársþing KSÍ fer fram á Egilsstöðum 28. febrúar næstkomandi. Framboð til stjórnar KSÍ skal skv. 17. grein laga KSÍ berast skrifstofu KSÍ skriflega minnst hálfum mánuði fyrir þing eða í síðasta lagi 14. febrúar sl. Kjörnefnd er þó heimilt að samþykkja framboð sem fram kemur síðar ef nægjanlegur fjöldi hefur ekki tilkynnt framboð sitt innan tilkynningarfrests, sbr. grein 17.4 í lögum KSÍ.
Stjórn KSÍ er kosin á knattspyrnuþingi og hafa allir kjörnir fulltrúar atkvæðisrétt.
Kosning formanns
Þorvaldur Örlygsson var kjörinn formaður KSÍ á 78. ársþingi KSÍ þann 24. febrúar 2024. Fyrsta kjörtímabili hans lýkur á 80. ársþingi KSÍ 28. febrúar nk.
Eftirtalin hafa boðið sig fram til formanns:
Þorvaldur Örlygsson
Kosning í stjórn
Tveggja ára kjörtímabili eftirtalinna í stjórn KSÍ lýkur á 80. ársþingi KSÍ 28. febrúar nk.:
Ingi Sigurðsson
Pálmi Haraldsson
Sveinn Gíslason
Þorkell Máni Pétursson
Eftirtalin hafa boðið sig fram til stjórnar:
Ingi Sigurðsson
Pálmi Haraldsson
Sveinn Gíslason
Þorkell Máni Pétursson
Kosning varamanna í stjórn
Tveggja ára kjörtímabili varamanna í stjórn líkur á 80. ársþingi KSÍ 28. febrúar nk.:
Hildur Jóna Þorsteinsdóttir
Jón Sigurður Pétursson
Sigrún Ríkharðsdóttir
Eftirtalin hafa boðið sig fram sem varamenn í stjórn:
Hildur Jóna Þorsteinsdóttir
Jón Sigurður Pétursson
Sigrún Ríkharðsdóttir