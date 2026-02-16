Athæfi Ronaldo vekur athygli – Sjáðu myndbandið

Cristiano Ronaldo sneri aftur eftir fjarveru og skoraði eftir aðeins 18 mínútur í 2-0 sigri Al-Nassr gegn Al-Fateh.
Portúgalska stórstjarnan hafði misst af leikjum gegn Al-Ittihad og Al-Riyadh vegna óánægju með leikmannastyrkingar hjá félaginu, eða öllu heldur skort á þeim, í samanburði við önnur stórlið í landinu.
Eftir markið, sem kom eftir sendingu frá Sadio Mane, benti Ronaldo á sjálfan sig og svo niður í völlinn, sem túlkað voru sem skilaboð um að hann ætlaði að vera áfram hjá félaginu.
Cristiano Ronaldo's goal today 😌
What a return!!!🔥 pic.twitter.com/ExeWXNZe50
— Daniell (@DaniellRMFC) February 14, 2026