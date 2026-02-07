fbpx
Laugardagur 07.febrúar 2026

Hrósar foreldrum Greenwood – Segist hafa heimsklassa leikmann í dag

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Helgi Jean og Hjálmar Örn í góðum gír

433
433Sport

Vonast til að halda góðu gengi áfram svo Frank komist loksins í klippingu

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 7. febrúar 2026 08:00

Leikmenn Manchester United eru staðráðnir í að halda sigurgöngu sinni áfram – svo dyggur stuðningsmaður geti loksins farið í klippingu.

Stuðningsmaðurinn Frank Ilett hefur nú verið tæplega 500 daga án þess að láta klippa hárið eftir að hafa heitið því að snerta ekki hárið fyrr en United ynni fimm leiki í röð.

Óstöðugt gengi liðsins hefur hins vegar þýtt að biðin hefur dregist á langinn og Frank safnað myndarlegu krullaðri hárprýði.

Nú hefur liðinu gengið betur og leikmenn vilja halda því áfram. United hefur unnið þrjá sterka sigra í röð, gegn erkifjendunum í Manchester City, toppliði Arsenal og Fulham, undir stjórn Michael Carrick.

Samkvæmt enskum blöðum eru leikmennirnir ánægðir með viðsnúninginn og stemningin á æfingasvæðinu mjög góð. Þeir þekkja einnig til Franks, sem lætur reglulega sjá sig á samfélagsmiðlum og minnir á heit sitt.

Takist United að ná fimm sigrum í röð gæti Frank loksins sest í stólinn hjá hárgreiðslumanni, til mikillar gleði fyrir bæði hann og aðra stuðningsmenn.

