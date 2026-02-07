Maguire nefnir dæmi af æfingasvæði United sem hefur hrifið hann undanfarið

Jonny Evans, þjálfari hjá Manchester United og fyrrverandi leikmaður félagsins, hefur verið að leggja inn aukavinnu með ungum varnarmönnum liðsins að sögn Harry Maguire.
Evans, sem lék 241 leik fyrir United í tveimur tímabilum hjá félaginu, var skipaður í þjálfarateymi Michaels Carrick, bráðabirgðastjóra liðsins, í síðasta mánuði. Norður-Írinn, sem er 38 ára, nýtir nú reynslu sína til að aðstoða næstu kynslóð varnarmanna.
Ungstirnin Leny Yoro og Ayden Heaven hafa sérstaklega notið góðs af vinnu Evans. Maguire hrósaði honum í viðtali við United Review.
„Jonny er frábær að hafa í kringum liðið,“ sagði Maguire.
„Hvernig hann bar sig að sem leikmaður og ábyrgðin sem hann tók á herðar sér nýtist honum líka í þjálfun.“
Maguire nefndi dæmi frá æfingu nýlega þar sem hann var á leið inn eftir æfingu en sá þá Evans vera að vinna sérstaklega áfram með Yoro og Heaven. Slík vinnusemi og leiðsögn geti skipt miklu máli fyrir unga leikmenn sem eru að stíga sín fyrstu skref á hæsta stigi.