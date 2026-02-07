Helgi Jean furðar sig á umræðunni – „Fyndið að sjá hvernig menn eru eins og lauf í vindi“

Hjálmar Örn og Helgi Jean, sem halda úti hinu geysivinsæla hlaðvarpi HæHæ, voru gestir Helga Fannars í Íþróttavikunni.
Helgi er mikill stuðningsmaður Liverpool og vill hann ekki losna við knattspyrnustjórann Arne Slot eins og margir.
„Það er svo fyndið að sjá hvernig menn eru eins og lauf í vindi. Það að verja titil er bara eitthvað sem mjög fá lið gera. Það er mjög andlegt dæmi. Svo eru áhrifin frá fráfalli Jota,“ sagði Helgi til að mynda um málið.
„Svo ertu með lið eins og Arsenal í dag, sem eru með þetta hungur frá því að lenda í öðru sæti, þetta hungur í að ná þessu. Það kemur mönnum svo langt,“ bætti hann við.
