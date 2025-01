Evrópumeistarinn gerir langan samning

Spænska knattspyrnusambandið hefur framlengt samning landsliðsþjálfarans Luis de la Fuente fram yfir EM 2028.

La Fuente, sem er 63 ára gamall, vann sig upp stigan í landsliðsþjálfun á Spáni, frá unglingaliðum upp í aðalliðið, en hann tók við því eftir HM í Katar 2022.

Gerði La Fuente Spánverja að Evrópumeisturum í Þýskalandi síðasta sumar og er nú búinn að krota undir samning sem heldur honum hjá spænska sambandinu út HM 2026 og EM 2028.

🇪🇸 Luis de la Fuente renews his contract as Spain national coach until 2028.

➡️ The @RFEF shows its backing for the @SEFutbol coach who lead the country to Euro 2024 and Nations League glory.

ℹ️ https://t.co/eFgsKEcIHh pic.twitter.com/lL9DVaa1hm

— Spanish Football (@SpainIsFootball) January 27, 2025