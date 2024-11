Maðurinn sem Roy Keane vildi berja í gær uppljóstrar því hvað hann sagði til að reita hann til reiði

Neil Finbow er maðurinn sem Roy Keane fyrrum fyrirliði Manchester United vildi berja í gær eftir leik Ipswich og Manchester United.

Keane er hataður hjá Ipswich eftir veru hans sem stjóri þar en þar gekk á ýmsu og var Keane rekinn úr starfi.

Finbow hefur nú uppljóstrað því hvað hann sagði sem varð til þess að Keane bauð honum að hittast á bílastæðinu fyrir utan leikvanginn.

„Ég minnti hann á það hann setti okkur fimm ár aftur í tímann og skemmdi félagið okkar,“ sagði Finbow.

Roy Keane wanted it in the car park 👊🏻🤣 #ipswich #ManU #IPSMU #SuperSunday pic.twitter.com/F3Ua5uX9Bw

— Aden Clarke (@adenLFC4life) November 24, 2024