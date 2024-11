Myndband frá Old Trafford í gær vekur athygli – Casemiro urðaði yfir latan samherja sinn

Casemiro miðjumaður Manchester United var ekki ánægður með liðsfélaga sinn Alejandro Garnacho í leiknum gegn Chelsea í gær. Garnacho var þá latur eftir að hafa misst boltann og það kostaði Casemiro.

Chelsea kom í heimsókn á Old Trafford en leikurinn var ekki of opinn og var lítið um opin marktækifæri. United fékk þó nokkur ákjósanleg færi í viðureigninni og þá aðallega Alejandro Garnacho sem átti ekki sinn besta dag.

United komst yfir í leiknum í seinni hálfleik en Bruno Fernandes skoraði úr vítaspyrnu eftir að Robert Sanchez hafði gerst brotlegur.

Moises Caicedo jafnaði metin fyrir Chelsea með flottu skoti fyrir utan teig eftir hornspyrnu.

Lokatölur 1-1 en atvikið má sjá hér að neðan.

So glad Casemiro ripped into Garnacho here.

Best thing about a new manager is there’s nowhere to hide for these players. You got the last guy sacked so if you don’t give 100% you’re getting exposed. https://t.co/tW9IshWmbL pic.twitter.com/EqtnD15nr9

— Davo 🇱🇸 (@David_Mapheleba) November 3, 2024