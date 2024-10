United þarf að rífa fram auka 700 milljónir til að bíða ekki í 30 daga eftir Amorim

Ef Manchester United ætlar að rá Ruben Amorim til starfa strax þarf félagið að borga 714 milljónir króna fyrir aðstoðarmenn hans.

Klásúla er í samningi Amorim sem hægt er að virkja fyrir um 8 milljónir punda. Þar stendur þó að Amorim þurfi að starfa fyrir félagið í 30 daga frá því að klásúlan er gerð virk.

Sporting er tilbúið að hleypa Amorim í burtu ef United borgar fyrir þá þrjá aðstoðarmenn sem Amorim vill taka með sér.

Times segir frá þessu og segir að viðræður þess efnis séu nú í gangi til að fá Amorim til starfa fyrir leikinn gegn Chelsea á sunnudag.

Amorim er 39 ára gamall en hann hefur í tvígang gert Sporting að meisturum á síðustu fjórum árum í Portúgal.

