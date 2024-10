Segir óákveðni INEOS ástæðu þess að tímabil United er farið í vaskinn

Oliver Holt einn virtasti blaðamaður Englands segir að ákvörðun INEOS um að reka ekki Erik ten Hag síðasta sumar hafi verið misheppnuð.

Sir Jim Ratcliffe og hans fólk skoðaði að að reka Ten Hag síðasta sumar en ákvað félagið að styðja við hann.

United er í tómu tjóni í deildinni en liið tapaði gegn West Ham í gær og situr liðið í 13 sæti deildarinnar.

„Óákveðni Ineos um Erik ten Hag hefur látið Manchester United velta sér um í meðalmennsku,“ sagði Holt.

„Það eru níu deildarleikir búnir og tímabilið er búið.“

— Oliver Holt (@OllieHolt22) October 27, 2024