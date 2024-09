Áfall hjá Real Madrid – Mbappe meiddist í gær og missir af mikilvægum leikjum

Kylian Mbappe meiddist í sigri Real Madrid gegn Deportivo Alaves í La Liga í gær og missir af næstu leikjum.

Real Madrid hefur staðfest að hann verði frá í þrjár vikur og snúi aftur til baka eftir landsleikina í október.

Mbappe mun missa af leikjum gegn Atletico Madrid, Lille og Valladolid.

Mbappe kom til Real Madrid í sumar og hefur verið að finna taktinn og skoraði í sigrinum í gær.

Líklega mun Mbappe ekki mæta í landsleikina með Frakklandi í október en getur svo farið af stað þegar þeim er lokið.

🚨⚪️ Real Madrid confirm that Kylian Mbappé suffers an injury to the femoral biceps of his left leg.

He will be out for the next 3 weeks, set to miss games against Atlético Madrid, Lille and Valladolid. pic.twitter.com/Kb8u7TAPI2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2024