Juventus hefur áhuga á að kaupa Sterling

Juventus vill kaupa Raheem Sterling kantmann Chelsea en enska félagið er tilbúið að losa sig við þennan launahæsta leikmann liðsins.

Sterling er með 325 þúsund pund á viku en Enzo Maresca nýr þjálfari Chelsea hefur litla trú á kappanum.

Chelsea er að reyna að losa sig við leikmenn þessa dagana en félagið er með rúmlega 40 leikmenn í aðalliðinu.

Sterling er samkvæmt Telegraph áhugasamur um að fara til Juventus en Thiago Motta tók við þjálfun liðsins í sumar.

Sterling átti frábær ár hjá Manchester City áður en hann kom til Chelsea þar sem hann líkt og allt félagið hefur ekki fundið taktinn.

