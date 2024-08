Óvænt tíðindi – Eyðsla Chelsea heldur áfram og Pedro Neto er að mæta

Chelsea er langt komið með það að ganga frá kaupum á Pedro Neto kantmanni frá Wolves.

Margir blaðamenn fjalla um málið en Neto sjálfur hefur samið við Chelsea um kaup og kjör.

Kaupverðið verður í kringum 60 milljónir punda.

Neto er öflugur kantmaður frá Portúgal sem ógnar sífellt með hraða sínum og krafti.

Um er að ræða enn eitt sumarið þar sem Chelsea fer mikinn á markaðnum en Neto verða stærstu kaup þeirra hingað til í sumar.

