Umdeilda OnlyFans stjarnan segist vera hætt: Rekin fyrir að drekka undir stýri – Ætlar í allt annan bransa

Það eru einhverjir farnir að kannast við nafnið Madelene Wright en hún er afskaplega vinsæl á vefsíðunni OnlyFans.

Madelene birtir þar klámfengið efni en hún hefur ákveðið að yfirgefa lið Leyton Orient á Englandi til að upplifa annan draum.

Hún hefur sjálf sett fótboltaferilinn til hliðar og hefur áhuga á því að byrja að streyma tölvuleikjum á netinu.

Madelene bað aðdáendur sína um ráð um hvaða tölvuleik hún ætti að reyna fyrir sér í og fékk ófá svör í kjölfarið.

Madelene samdi við Leyton Orient síðasta sumar eftir fjögurra ára pásu en hún var rekinn frá Charlton árið 2020 fyrir að birta myndband af sér drekkandi kampavín undir stýri.

Þessi 22 ára gamla stelpa virðist vera að leggja skóna á hilluna í annað sinn og ætlar nú að einbeita sér að tölvuleikjum og OnlyFans frekar en fótbolta.

Okay guys, I’m actually doing this 😂 let me know what games to get 👀 https://t.co/T5f6s2GTBJ

— Madelene Wright (@WrightMadelene_) July 28, 2024