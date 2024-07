Fullyrt að búið sé að taka ákvörðun – Old Trafford verður jafnaður við jörðu og nýr völlur byggður

Manchester United mun frekar rífa Old Trafford og byggja nýjan heimavöll frekar en að fara í gríðarlegar endurbætur á gamla vellinum.

Samkvæmt enskum miðlum mun Manchester United greina frá því í lok árs að félagið ætli að byggja nýjan 100 þúsund manna leikvang.

Sá leikvangur á að vera tilbúinn árið 2030.

Forráðamenn United hafa farið víða undanfarið og skoðað málið en þeir heimsóttu bæði Bernabeu og Nou Camp þar sem miklar framkvæmdir hafa verið og er í gangi.

Einnig var SoFi völlurinn í Los Angeles skoðaður en hann var opnaður árið 2020 og er einn á flottasti í heiminum.

Nefnd á vegum United sem fór yfir málið ráðleggur félaginu að rífa Old Trafford og byggja nýjan völl.

