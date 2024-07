Viðræður um Ederson halda áfram – City ætlar ekki að kaupa markvörð í hans stað

Al-Ittihad og Manchester City munu á næstu dögum hefja viðræður á ný um markvörðinn Ederson. Fabrizio Romano segir frá.

Sádiarabíska félagið hefur hingað til ekki gengið að verðmiða City en enska félagið vill 50 milljónir evra fyrir Brasilíumanninn.

🚨🟡⚫️ Al Ittihad will negotiate with Manchester City again for Ederson this week, asking price around €50m while Brazilian GK already accepted the move.

Kevin de Bruyne is currently not even part of the talks, story about personal terms agreed with Ittihad is not true. pic.twitter.com/GL58xE2jcR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2024