Skotmark Manchester United gæti tekið áhugaverða U-beygju

Everton ætlar að bjóða miðverðinum Jarrad Branthwaite nýjan samning á næstunni.

Þetta er athyglisvert í ljósi þess að hinn 22 ára gamli Branthwaite hefur sterklega verið orðaður frá Everton, þá aðallega til Manchester United.

Verðmiðinn á kappanum er hins vegar ansi hár, 75-80 milljónir punda og hafa tilboð United hingað til verið langt frá því.

Everton er staðráðið í að halda Branthwaite lengur hjá sér en mun selja ef risastórt tilboð berst í hann.

Núgildandi samningur Branthwaite við Everton gildir í þrjú ár til viðbótar.

